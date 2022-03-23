أول تعليق لجعفر الصدر بعد ترشيحه

بغداد - ياسين صفوان - دعا مرشح "التحالف الثلاثي" لمنصب رئيس الوزراء جعفر لصدر، الاربعاء، الى العمل معاً لاستعادة الدولة.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، "يشرفني ان اكون مرشحاً لتحالف يمثل الوطن بكل اطيافه".

وأضاف "لنعمل معاً لاستعادة الدولة التي يطمح لها جميع ابناء بلدي الغالي".

وحدد التحالف الثلاثي، اليوم الأربعاء، مرشحيه لمنصبي رئاستي الجمهورية والوزراء وهما ريبر أحمد وجعفر الصدر، فيما أعلن عن تشكيل تحالف "إنقاذ وطن الأكثر عدداً في البرلمان".