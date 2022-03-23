انت الان تتابع خبر 'برنت' يتجاوز الـ122 دولارا في ارتفاع مستمر لاسعار النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بنحو 6% متجاوزة مستوى 122 دولارا للبرميل، في ظل مخاوف من تراجع معروض النفط في الأسواق.