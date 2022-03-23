انت الان تتابع خبر 'برنت' يتجاوز الـ122 دولارا في ارتفاع مستمر لاسعار النفط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بنحو 6% متجاوزة مستوى 122 دولارا للبرميل، في ظل مخاوف من تراجع معروض النفط في الأسواق.
وذكر موقع "بلومبرغ" ان "اسعار النفط ارتفعت مساء اليوم للعقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لتتجاوز مستوى 115.1 دولارا للبرميل".
واضافت ان "العقود الآجلة لخام "برنت" صعدت إلى 122.07 دولار للبرميل، وفقا لبيانات مواقع التداول".
واضافت ان "العقود الآجلة لخام "برنت" صعدت إلى 122.07 دولار للبرميل، وفقا لبيانات مواقع التداول".