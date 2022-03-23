أول رد لدولة القانون بعد إعلان 'التحالف الثلاثي' مرشحيه

بغداد - ياسين صفوان - استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر البياتي، الأربعاء، قدرة تحالف "انقاذ وطن" من استكمال نصاب جلسة البرلمان السبت المقبل المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية.



وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، إن "اي تحالف يتم الاعلان عنه ويجمع الكتل السياسية العاملة بالساحة فهو امر جيد بغية جمع القوى السياسية وهي رؤية نتبناها بطرح التوافقية وجمع الاطراف السياسية"، مبينا ان "اشكاليتنا ليست على الشخوص التي طرحت للمناصب كونها خطوة مبكر الحديث عنها لكن اشكاليتنا على الالية المتبعة في طرح الاسماء لان الكتلة الاكبر ينبغي اولا ان يتم الاعلان عنها وتشكيلها داخل البيت الشيعي ثم يتم الاتفاق فيما بعد على البرنامج الحكومي وآلية الشراكة والادارة ومن ثم تطرح تلك الرؤية من الكتلة الاكبر على باقي المكونات والفضاء الوطني لمناقشتهم والاستماع الى رؤيتهم".



واضاف البياتي، ان "لدينا اطمئنان من انه من الصعب ان ياتي تحالف انقاذ وطن بالعدد المطلوب لعقد الجلسة والبالغ 220 نائبا لكن خشيتنا من تكرار سيناريو جلسة التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه من خلال اعلان ان العدد كامل وصحيح للتصويت والنصاب وهو غير ذلك بالتالي نعتقد ان هنالك حاجة لوجود طرف ضامن داخل قبة البرلمان لنزاهة الجلسة كان يتم حضور ممثلين من القضاء للعد والفرز"، لافتا الى ان "تركيزنا واولويات عملنا هو حسم قضية الكتلة الاكبر والشراكة وآلية ادارة الدولة بالتالي فاننا نرى بانه ليس من الصحيح ان نذهب لوحدنا لتشكيل الكتلة الاكبر دون وجود التيار الصدري معنا".

وحدد التحالف الثلاثي، اليوم الأربعاء، مرشحيه لمنصبي رئاستي الجمهورية والوزراء وهما ريبر أحمد وجعفر الصدر، فيما أعلن عن تشكيل تحالف "إنقاذ وطن الأكثر عدداً في البرلمان".