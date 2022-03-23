شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قانون العمل الأهلى والزيادة السكانية أمام مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يناقش خلال جلسة يوم الأحد تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.



كما يواصل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وينظر المجلس أيضا نحو عشرة تقارير من اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس، وتشمل تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام، بالإضافة إلى 4 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراحات برغبة المقدمة من النائب عاطف علم الدين، بشأن تحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلى ثانوية تمريضية، ومن النائب محمود تركى بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنظومة التعليم الخاصة لأبنائنا الدارسين بالخارج، ومن النائب رمضان إمام ، بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية، ومن النائب أكمل نجاتی بشأن بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية.

وتشمل التقارير أيضا 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا، بشأن كيفية الحفاظ على لوحات كبار الفنانين العالميين التي تمتلكها مصر، ومن النائب محمد البنا بشأن كيفية تنشيط رحلات البواخر السياحية التي تصل إلى الموانئ المصرية، وكذلك من النائب عمرو عزت حجاج، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكرى.



كما تشمل تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب وليد صلاح التمامی بشأن حل أزمة المواصلات العامة من منطلق التحول الرقمي الشامل للدولة المصرية تيسيرا على المواطنين، وكذلك من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن إنشاء محور عرضى.



ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة اسهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها.