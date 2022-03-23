شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى بعد تكريمها من الرئيس السيسى: فخر ووسام على صدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لها خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2022، التى أقيمت اليوم الأربعاء، هو فخر ووسام على صدرها، وتقدير كبير من القيادة السياسية.

وأضاف النائبة فريدة الشوباشى في تصريح لـ"الخليج 365": "سعيدة بهذا التكريم لأنه من رئيس وطني يقدر قيمة المرأة المصرية، ولأنه رد اعتبار لكل سيدات مصر، وأن هذا التكريم يعتبر أكبر وسام لى من قيادة مصرية وطنية تحب هذا الوطن وتقدر الشعب المصري، بل وأن الرئيس السيسي أعاد الثقة في وطننا الحبيب من خلال ما يقوم به من إنجازات كبرى على جميع المستويات في الدولة المصرية".

وكرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، رئيس جمعية حقوق المواطن بمصر، اليوم في احتفالية تكريم المرأة المصرية، كما كرم الرئيس عددا من النماذج المشرفة لسيدات مصر في مختلف المجالات والأمهات المثاليات.