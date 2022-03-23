شكرا لقرائتكم خبر عن كم أسرة تستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"؟ وزيرة التضامن تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أسر كثيرة تستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" الأمر الذي يثير تساؤل كم عدد الأسرة التي تستفيد من "تكافل وكرامة"؟ أجابت علي هذا السؤال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، قائلة إن :" برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، يغطى قرابة الـ4 ملايين أسرة".

إجابة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن أثناء حضورها اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن تحديث بيانات تكافل وكرامة يحدث كل سنة لحوالى 30% من المستفيدين، داعية النواب الذين لديهم حالات تظلم إرسالها للوزارة لبحث الأمر، موضحة أن الأولية للأكثر فقرا.

وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن علاقة التنمية المستدامة بوزارة التضامن الاجتماعي مركبة، وتمس أكثر من قطاع في قطاعات الوزارة المختلفة، ففي مجال القضاء على الفقر تنفذ الوزارة عددًا من البرامج للحماية الاجتماعية فهناك 4 ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى 10.5 مليون مستفيد من المعاشات، مشيرة إلى أن تدخلات المجتمع المدني في القضاء على الفقر كبيرة جدا، وتخطت 5 مليارات جنيه أثناء جائحة كورونا.