محادثات أوكرانيا تصل إلى طريق مسدود وروسيا تتعهد بإعادة ربط شبه جزيرة القرم

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

واجهت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم الأربعاء عقبات في الوقت الذي ضاعفت روسيا من أهدافها من احتلال ماريوبول، المدينة المحاصرة جنوبي أوكرانيا،فيما اتهم عمدة كييف الكرملين بارتكاب جرائم"إبادة جماعية".

وذكر الجانبان أن هناك صعوبات في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب،التي بدأت قبل شهر تقريبا عندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا والذي كانت هناك مخاوف طويلة الأمد لحدوثه.

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،والذي يمثل كييف في المحادثات إن "المفاوضات صعبة للغاية". ونقلت وسائل إعلام محلية عنه قوله إن "الجانب الأوكراني يتخذ مواقف واضحة وجوهرية".

وأشارت موسكو إلى وجود رياح معاكسة، وألقت باللوم على الولايات المتحدة بسبب تأثيرها على كييف.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله:"من الصعب التخلص من الشعور بأنهم [في أوكرانيا] يمسكون بأيدي زملائهم في الولايات المتحدة".

واتهم الغرب بالرغبة في تأجيج الصراع من أجل الاستفادة من توصيل الأسلحة إلى دولة حليفة.

في وقت سابق اليوم ،وأقرت روسيا بشكل واضح على نحو غير معتاد بأن من بين أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية،والتي لا يزال بها ما يقدر بنحو 100 ألف إلى 150 ألفا من المدنيين بعد أسابيع من القتال العنيف.

وقال كيريل ستيبانوف نائب مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للمنطقة الفيدرالية الجنوبية بروسيا إن السيطرة على ماريوبول ستحقق ربطا بريا آمنا مع شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.

وقال لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية إنه بمجرد سيطرة القوات الروسية على طريق "إم 14" سيصبح هناك ممر نقل يربط بين شبه جزيرة القرم وبين منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

ويسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على الكثير من مناطق دونيتسك ولوهانسك، وتمكنوا من توسيع مناطق سيطرتهم منذ بدء الغزو الروسي.

واتهم عمدة كييف فيتالي كليتشكو ،خلال مؤتمر عبر الفيديو مع مسؤولي مدينة ميونخ،روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا.

وقال كليتشكو للمسؤولين من ميونخ، وهي مدينة شقيقة للعاصمة الأوكرانية ، "إنهم يدمرون السكان المدنيين. إنهم يدمرون بلادنا". مضيفا أن القنابل الروسية تقتل كل شيء في دائرة نصف قطرها 500 متر.

وتابع"لا يمكننا عد الجثث... ما يحدث هنا كابوس".

ووجهت اتهامات لموسكو مرارا بقتل مدنيين في الحرب لكنها تقول إنها تلاحق أهدافا عسكرية فقط.

قالت وزارة الدفاع الروسية في موسكو إن الهجمات الصاروخية الروسية قامت بتدمير مخبأ للمعدات العسكرية بالقرب من مدينة روفنو، بالاضافة إلى منصتين لإطلاق الصواريخ بالقرب من كييف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ايجور كوناشينكوف إن الهجوم بالقرب من روفنو قضى على أسلحة وتكنولوجيا عسكرية، من بينها ما تم الحصول عليه من الغرب. كما نشرت الوزارة مقاطع فيديو لصواريخ يتم إطلاقها.

من ناحية أخرى، أسقطت القوات الروسية مروحية من طراز سو -24 وعدة طائرات مسيرة أوكرانية. وقال كوناشينكوف إنه تم تدمير 100 هدف عسكري خلال الـ24 ساعة الماضية. ولم يتسن التأكد من أي من هذه التقارير بصورة مستقلة

من جهتها ، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها تحافظ على مواقعها في المعارك أمام القوات الروسية، بعد قرابة شهر من بدء غزو روسيا لأوكرانيا.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن التقدم الروسي توقف على عدة جبهات، على سبيل المثال بالقرب من سلوفيانسك في منطقة دونيتسك جنوب شرقي البلاد.