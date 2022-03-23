محافظ أسوان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتبرعون بمبالغ مالية لدعم النادي الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، دعمه ومساندته الكاملة لمسيرة نادي أسوان الرياضي من أجل صعوده إلى الدوري الممتاز، والاستمرار في المواسم القادمة.

وأضاف خلال لقائه بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اليوم الأربعاء، أنه سيجري تقديم 1.5 مليون جنيه دعم مالي من المحافظة لدعم النادي، بجانب التبرع بمبلغ مالي آخر من المحافظ شخصيًا.

كما تبرع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمبالغ مالية كبداية لفتح باب التبرعات للنادي، فضلًا عن اللجوء لأفكار ورؤى جديدة منها دعوة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات والهيئات والأفراد للتبرع بحساب بنكي محدد من خلال تنظيم مؤتمر داعم لتأكيد وقوف كافة قوى المجتمع الأسواني بجانب النادي باعتباره من أعرق الأندية الشعبية على مستوى الصعيد.

وأوضح المحافظ أنه سيجري تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتجديد تراخيص استئناف أي أنشطة استثمارية داخل نطاق النادي، منها 3 صالات مخصصة للأفراح، كما سيجري متابعة طلب المحافظة بصدور قرار رئيس الوزراء بحق استغلال الأرض المخصصة لإقامة المشروع الاستثماري بالسور القبلي للنادي، وخاصة أنه ليس من سلطة المحافظ هذا الاختصاص.