ليبيا / إصابة طالب داخل مدرسة بقذيفة من مخلفات الحرب

اسماعيل عبد الحي - أصيب طالب ليبي إثر انفجار قذيفة من مخلفات الحرب داخل مدرسة، في إحدى ضواحي سرت شمالي ليبيا.

ونقلت "بوابة الوسط"، عن مصدر أمني، قوله إن انفجار القذيفة أدى لإصابة طالب يدعى عبد المهيمن الفاخري في مدرسة نور اليقين بمحلة وادي جارف، مشيرا إلى أن الانفجار تسبب في إصابات طفيفة في وجه الطالب.

يشار إلى أن حوادث انفجار مخلفات الحرب تتكرر في عدة مناطق ليبية، وهو ما دفع هيئة السلامة الوطنية تباشر عملياتها لحصر وتفكيك المفرقعات.

وتقول منظمة "يونيسف" إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.