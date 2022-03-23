وزير الخارجية الايراني: قريبون أكثر من أي وقت مضى لإحياء الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 7:08 مساءً

أعلن وزير الخارجية الايرانية “حسين أمير عبد اللهيان”، الاربعاء، ان الجمهورية الايرانية والقوى العالمية “قريبون أكثر من اي وقت مضى” لإعادة إحياء انفاق ٢٠١٥ النووي.

وبعد 11 شهرا من المفاوضات، تقول كلا من إيران والولايات المتحدة حاليا إن الكرة في ملعب الطرف الآخر لإحياء الاتفاق، الذي من شأنه كبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الصارمة عن الاقتصاد الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء إن العودة إلى الاتفاق ليست مؤكدة ولا وشيكة.

وكانت المحادثات على وشك التوصل إلى اتفاق إلى أن طالبت روسيا الولايات المتحدة بضمانات بأن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا لن تضر بتجارتها مع إيران.

وخلال مؤتمر صحفي في دمشق، الى جانب نظيره السوري فيصل المقداد، قال ان طهران ترحّب بمحادثات بين سوريا ودول عربية أخرى.

في غضون ذلك، وصل وزير الخارجية الايراني الى العاصمة السورية، الاربعاء، اذ اشار الى ان اولويات ايران هي تقوية علاقاتها الاستراتيجية في ظل تغير المشهد العالمي، بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

عبداللهيان أبلغ الصحافيين، لدى وصوله، ان بلاده تقف مع سوريا، وان العلاقات مع دمشق تمر بأفضل مراحلها، قائلا: “نتحدث عن العلاقات الاستراتيجية، واليوم، بعيدا عن كل ابعاد العلاقة، ان مسألة العلاقات الاقتصادية هي الاولوية”.

وزير الخارجية السوري من جهته، لفت الى ان الازمة الأوكرانية وتداعياتها ستكون فرصة للتركيز على المحادثات بين دولتي الشرق الأوسط الحليفتين واللتين تقبعان تحت

عقوبات غربية.

في السياق، اشار المقداد الى ان الطرفين يعقدان محادثات على ضوء التطورات الكبيرة بعد العمليات الروسية في اوكرانيا، قائلا: “شنناقش مواقعنا تجاه هذه التطورات”.

وبعد 11 شهرا من المفاوضات، تقول كلا من إيران والولايات المتحدة حاليا إن الكرة في ملعب الطرف الآخر لإحياء الاتفاق، الذي من شأنه كبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الصارمة عن الاقتصاد الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن العودة إلى الاتفاق ليست مؤكدة ولا وشيكة.

وكانت المحادثات على وشك التوصل إلى اتفاق إلى أن طالبت روسيا الولايات المتحدة بضمانات بأن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا لن تضر بتجارتها مع إيران.