ألمانيا: وقف واردات النفط الروسي لا يمكن تنفيذه بين عشية وضحاها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، على دعم حكومته لأوكرانيا، لكنه أكد ضرورة تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا، ولفت إلى أن وقف واردات النفط الروسي لا يمكن تنفيذه بين عشية وضحاها.

وقال المستشار أولاف شولتس: “يمكن لأوكرانيا الاعتماد على مساعدتنا”، فيما رفض فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، معتبرا أنه “يجب تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا”، حيث أوضح قائلا: “الناتو لن يصبح طرفا في الحرب.. نحن وحلفاؤنا متفقون على ذلك”.

وأشار شولتس إلى أن “وقف واردات النفط الروسي لا يمكن تنفيذه بين عشية وضحاها”، محذرا من أن “ألمانيا مهددة بالركود إذا اتخذت خطوات متسرعة”.

وتابع: “لا ينبغي للعقوبات أن تلحق الضرر بالاتحاد الأوروبي أكثر من القيادة الروسية..بالمناسبة، سيتم تشديد العقوبات المفروضة على روسيا يوميا، لكن العديد من آثارها لن تظهر إلا بعد أسابيع”.

صواريخ ستريلا في طريقها إلى أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء إن المزيد من صواريخ ستريلا في طريقها إلى أوكرانيا بعد تأخيرات في عمليات التسليم.

وكانت تلك الصواريخ في مخزونات جيش شرق ألمانيا الشيوعي السابق. ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا ألمانيا إلى مخالفة غير مسبوقة لسياستها في عدم إرسال أسلحة إلى مناطق الصراع. لكن الحكومة الأوكرانية شعرت بالإحباط بسبب التأخير.

وقالت بيربوك أمام البرلمان الألماني “يمكنني القول بوضوح إن المزيد من الشحنات من صواريخ ستريلا في الطريق”.

وأضافت “نحن من أكبر موردي الأسلحة في هذا الموقف، وهذا لا يجعلنا فخورين، ولكن هذا ما يتعين علينا فعله لمساعدة أوكرانيا”.

كما قالت إن أول رحلة لنقل لاجئين أوكرانيين من مولدوفا إلى ألمانيا ستقلع يوم الجمعة أو السبت.