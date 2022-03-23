شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ممثل «بوتين» يتنحى عن منصبه ويهرب خارج روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في مفاجأة كبيرة، قرر ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التنحي عن منصبه ومغادرة روسيا.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، أن السياسي الإصلاحي الروسي المخضرم أناتولي شوبيس، ترك منصب الممثل الخاص لبوتين للعلاقات مع المنظمات الدولية.

كما أضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن شوبيس الذي شغل في السابق منصب كبير موظفي الرئيس السابق بوريس يلتسين، غادر البلاد، وأغلق هاتفه، وليس لديه نية للعودة.

يشار إلى أن “شوبيس” هو أرفع شخصية تتنحى عن منصبها منذ أن قررت روسيا غزو أوكرانيا.

وكان تم تعيينه للمنصب الذي يتطلب العمل من أجل “تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية” عام 2020 بعد أيام من استقالته من منصب رئيس شركة التكنولوجيا الحكومية روسنانو التي كان يديرها منذ عام 2008.