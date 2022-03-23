شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات جديدة من «ميقاتي» عن عودة العلاقات مع المملكة قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على البيان الذي أصدرته وزارة خارجية المملكة أمس ردًا على تصريحاته الإيجابية بشأن عودة العلاقات مع الخليج وإزالة كافة الشوائب.

وقال “ميقاتي” إن التصريحات الصادرة عن المملكة والكويت تؤشر إلى أن الغيمة التي خيمت على العلاقات اللبنانية الخليجية إلى زوال قريبا.

وفي كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء قال ميقاتي: “التصريحات الصادرة عن المملكة والكويت تؤشّر إلى أنّ الغيمة التي خيمت على العلاقات اللبنانية الخليجية إلى زوال قريبا وأي التزامات بهذا المجال هي رهن بالخطوات التي يجري تنفيذها تباعا وحريصون على ما ورد في البيان الوزاري”.

وعن ملف الأمن الغذائي أكد أن “بعض ما يثار من مخاوف في غير محلها”، مبينا أن “اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن القضاء يقوم بدوره وتطبيق القانون لا غير”.

وكانت وزارة الخارجية قد رحبت ونظيرتها الكويتية، ببيان ميقاتي الذي صدر يوم الإثنين، والذي جدد فيه “التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي”.