انت الان تتابع خبر شهد يتوعد الإمارات: لن نقبل بغير الفوز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شهد في المؤتمر الصحفي في ملعبِ الملك فهد في العاصمةِ الرياض، إن " تركيزنا ينصب وفق الحساباتِ المنطقية للمُباراةِ التي لا نقبل سوى الفوزَ فيها".

وعن عاملِ اللعب خارج الأرض، وهل سيشكل عاملاً سلبياً، أوضحَ: "إننا كنا نمني النفسَ بأن تكون مُباراتنا في بـغــــداد، وإن أسباب نقلها إلى ملعبٍ محايدٍ غير مبررةٍ، ويؤسفنا عدم اللعب على أرضنا وبمؤازرة جمهورنا، ولا نخفي أن الكثير من النتائج الايجابية للمُنتخبِ الوطني قد تحققت خارج الديار، وسنسعى إلى ذلك غداً.



وأضافَ أن "المُنتخب العراقي، خصوصاً اللاعبين مع الجهاز الفني السابق، عانوا من ضغوطاتٍ في المبارياتِ السابقة، والدليلُ فقدانهم التركيز في بعض المباريات، ومنها في الدقائق الأخيرة، ونحاولُ التغيير من أفكار اللاعبين وتخفيف حجم الضغوطات عليهم، وبالرغم من عدم تحقيق أي فوزٍ لكن الحظوظَ لا تزال مواتيةً في المجموعة، ولكل المنافسين، في خطفِ بطاقةِ التأهل الثالثة".