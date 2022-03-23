حديث برلماني عن حسم ملفات 'مهمة' تخص طلبة الجامعات الأسبوع المقبل

بغداد - ياسين صفوان - رجحت عضو مجلس النواب، مديحة الموسوي، اليوم الأربعاء، حسم عدة ملفات تتعلق بمشكلات يعاني منها طلبة الجامعات، وذلك الأسبوع المقبل.

محمد يوسف

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