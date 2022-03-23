شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بريطانيا تعلن إرسال 6000 منظومة صاروخية محمولة على الكتف لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء، عن نيتها إرسال 6000 منظومة صاروخية محمولة مضادة للدبابات لأوكرانيا.

وكانت أمريكا أعلنت مد أوكرانيا، بصواريخ “جافلن” المضادة للدبابات، في الأسابيع القليلة الماضية، في إطار التصعيد مع روسيا.

كما انتشرت صور لأنظمة الصواريخ المتقدمة المحمولة على الكتف على مدارج مطار بوريسبيل الدولي في العاصمة الأوكرانية كييف، في أبرز دعم غربي تلقته الحكومة الأوكرانية منذ بداية الأزمة.