الارشيف / اخبار العالم

تابعوا في نشرة السومرية.. جلسة السبت الحاسمة وغضب الشارع في صلاح الدين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. جلسة السبت الحاسمة وغضب الشارع في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = التحالف الثلاثي يعول على المستقلين لحسم جلسة السبت.. والاتحاد الوطني يحذر من التصويت لمرشح الديمقراطي.
= الحكمة يقلل من قيمة اصوات الكتلة الصدرية،، ويؤكد عدم تحقيق القوى الشيعية النصف زائد واحد.

= متجاوز مسلح يطلق النار على آليات امانة بغداد.. ومجهولون يقتلون موظفا في وزارة الصناعة ويصيبون اخاه.


= اعتقال الحسون يثير غضب الشارع في صلاح الدين.. ودعوات لفتح ملفات الفساد في المحافظة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا