انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. جلسة السبت الحاسمة وغضب الشارع في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = التحالف الثلاثي يعول على المستقلين لحسم جلسة السبت.. والاتحاد الوطني يحذر من التصويت لمرشح الديمقراطي. = الحكمة يقلل من قيمة اصوات الكتلة الصدرية،، ويؤكد عدم تحقيق القوى الشيعية النصف زائد واحد. = متجاوز مسلح يطلق النار على آليات امانة بغداد.. ومجهولون يقتلون موظفا في وزارة الصناعة ويصيبون اخاه.



= اعتقال الحسون يثير غضب الشارع في صلاح الدين.. ودعوات لفتح ملفات الفساد في المحافظة.

= اعتقال الحسون يثير غضب الشارع في صلاح الدين.. ودعوات لفتح ملفات الفساد في المحافظة.