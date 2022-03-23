اعتقال 'ضابط استخبارات' اعتدى على آلية لرفع التجاوزات في بغداد

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تعرض كادر قسم التجاوزات في دائرة بلدية الدوره الى اعتداء مسلح من قبل المدعو ياسر عامر موزر ( نقيب في استخبارات الشرطة الاتحادية والمدعو احمد عامر موزر وحسين عامر موزر ) اثناء تنفيذ واجب رسمي والمتمثل بإزالة هياكل ومسقفات غير نظامية اسفل الضغط العالي ( محرمات)م ٨٢٢ وبأسلحة من نوع M4 وغدارة وبعجلات حكومية".وأضافت، أنه "بعدها تم الاتصال بقيادة عمليات بغداد وكوادر أمانة بغداد مما استوجب حضور قوة ادت الى استمرار ازالة التجاوز ضمن العنوان اعلاه وايداع المذكورين انفآ التوقيف لإتخاذ اللازم بحقهم مع حجز العجلات من قبل الجهات المعنية".

وكان مقطعاً مصوراً قد أظهر قيام متجاوز مسلح بإطلاق النار على آليات امانة بغداد.