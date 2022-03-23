انت الان تتابع خبر كتلة كردية تحدد موقفها من جلسة السبت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حددت كتلة الجيل الجديد، اليوم الأربعاء، موقفها من جلسة السبت المقبل والمخصصة لانتخاب رئيس جمهورية العراق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة، ريبوار اورحمن، في بيان صحافي، إن "كل الاحتمالات مفتوحة امام الجيل الجديد لجلسة السبت، وعدم المشاركة في الجلسة وارد وليس مستبعداً".
وتهدد كتل نيابية، بينها قوى الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، بمقاطعة جلسة البرلمان يوم السبت المقبل، ما لم يتم الاتفاق على مرشح توافقي.
وتهدد كتل نيابية، بينها قوى الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، بمقاطعة جلسة البرلمان يوم السبت المقبل، ما لم يتم الاتفاق على مرشح توافقي.