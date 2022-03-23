الارشيف / اخبار العالم

كتلة كردية تحدد موقفها من جلسة السبت

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر كتلة كردية تحدد موقفها من جلسة السبت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حددت كتلة الجيل الجديد، اليوم الأربعاء، موقفها من جلسة السبت المقبل والمخصصة لانتخاب رئيس جمهورية العراق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة، ريبوار اورحمن، في بيان صحافي، إن "كل الاحتمالات مفتوحة امام الجيل الجديد لجلسة السبت، وعدم المشاركة في الجلسة وارد وليس مستبعداً".

وتهدد كتل نيابية، بينها قوى الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، بمقاطعة جلسة البرلمان يوم السبت المقبل، ما لم يتم الاتفاق على مرشح توافقي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا