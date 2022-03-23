كتلة كردية تحدد موقفها من جلسة السبت

وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة، ريبوار اورحمن، في بيان صحافي، إن "كل الاحتمالات مفتوحة امام الجيل الجديد لجلسة السبت، وعدم المشاركة في الجلسة وارد وليس مستبعداً".

وتهدد كتل نيابية، بينها قوى الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، بمقاطعة جلسة البرلمان يوم السبت المقبل، ما لم يتم الاتفاق على مرشح توافقي.

