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انت الان تتابع خبر طاقم تحكيم كويتي.. العراق بالأخضر والإمارات بالأبيض في مواجهة الغد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-23 | 15:49
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عقدَ، اليوم الأربعاء، المؤتمرُ الفنيّ لمُباراةِ مُنتخبنا الوطني ونظيره الإماراتي.
وقال اتحاد الكرة في بيان، أنه "تمّ تحديدُ أطقم المُنتخبين، وسيرتدي مُنتخبنا الطَقمَ الأخضر الكامل وحارس المرمى باللونِ الأصفر، على أن تكون ملابسُ التسخين والإحماء باللون الذهبي".
بينما سيرتدي منتخبُ الإمارات، وفق البيان، "الطَقمَ الأبيض الكامل وحارس المرمى باللونِ الأسود، وتكون ملابسُ التسخين والإحماء باللون الفضي".
وسيقودُ المُباراة طاقمٌ تحكيمي كويتي مرتدياً الطقمَ الأحمر في المواجهةِ التي سيحتضنها ملعبُ الملك فهد في العاصمةِ السعودية الرياض.
بينما سيرتدي منتخبُ الإمارات، وفق البيان، "الطَقمَ الأبيض الكامل وحارس المرمى باللونِ الأسود، وتكون ملابسُ التسخين والإحماء باللون الفضي".
وسيقودُ المُباراة طاقمٌ تحكيمي كويتي مرتدياً الطقمَ الأحمر في المواجهةِ التي سيحتضنها ملعبُ الملك فهد في العاصمةِ السعودية الرياض.
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