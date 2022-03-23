طاقم تحكيم كويتي.. العراق بالأخضر والإمارات بالأبيض في مواجهة الغد

وقال اتحاد الكرة في بيان، أنه "تمّ تحديدُ أطقم المُنتخبين، وسيرتدي مُنتخبنا الطَقمَ الأخضر الكامل وحارس المرمى باللونِ الأصفر، على أن تكون ملابسُ التسخين والإحماء باللون الذهبي".

بينما سيرتدي منتخبُ الإمارات، وفق البيان، "الطَقمَ الأبيض الكامل وحارس المرمى باللونِ الأسود، وتكون ملابسُ التسخين والإحماء باللون الفضي".

