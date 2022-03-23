انت الان تتابع خبر العراق وفيتنام يتعادلان في بطولة دبي الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد ملعب "ذا سفنز" مواجهة منتخبنا الاولمبي امام نظيره الفيتنامي والتي انتهت بالتعادل السلبي رغم المحاولات العديدة لنجوم منتخبنا لاحراز اهداف خلال المباراة.

وسيكون اللقاء الثاني لمنتخبنا الاولمبي أمام الاولمبي السعودي، على ملعب شرطة دبي مساء يوم السبت المقبل 26 من آذار الجاري.

