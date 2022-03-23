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العراق وفيتنام يتعادلان في بطولة دبي الدولية

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بغداد - ياسين صفوان - وشهد ملعب "ذا سفنز" مواجهة منتخبنا الاولمبي امام نظيره الفيتنامي والتي انتهت بالتعادل السلبي رغم المحاولات العديدة لنجوم منتخبنا لاحراز اهداف خلال المباراة.

وسيكون اللقاء الثاني لمنتخبنا الاولمبي أمام الاولمبي السعودي، على ملعب شرطة دبي مساء يوم السبت المقبل 26 من آذار الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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