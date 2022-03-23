استضافة وزير التعليم في البرلمان.. التوسعة وتعيين الأوائل على طاولة النقاش

وقال مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "ترأس اليوم، اجتماعاً موسعاً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، والكادر المتقدم في الوزارة، بناءً على طلب استضافة تقدم به 25 نائباً الى هيأة رئاسة المجلس، وحضره عدد من النواب و ممثلين عن الطلبة الخريجين المتظاهرين، لبحث عدد من المشاكل التي يعاني منها الطلبة الجامعيين ومنها: توسيع خطة القبول للدراسات العليا، وامكانية اجراء دور ثالث تكميلي لطلبة الدراسات الاولية والعليا، وتثبيت الاجور والعقود من موظفي الوزارة ، اضافة الى تعيين الطلبة الاوائل في الجامعات ، وتخفيض اجور الجامعات والكليات الاهلية".وأكد الزاملي، "مشاركته اجتماع هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي، لحسم توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا وذلك يوم الاحد المقبل الموافق 27 اذار 2022، بعد ان جرى التوصل مع وزير التعليم العالي على ذلك اليوم".

ونوه النائب الأول الى "وجود مشاكل كبيرة تواجه الطلبة ، والجامعات العراقية في الداخل من حيث بناها التحتية وطاقتها الاستيعابية ، مما يستدعي العمل بالشكل المدروس والعاجل على معالجتها بشكل ينعكس إيجاباً على الرصانة العلمية لهذه الجامعات ، إضافةً الى ضرورة العمل على حل المشاكل التي تواجه الطلبة العراقيين في الخارج مع الجامعات ومددّ الاقامة وآلية معادلة الشهادات الدراسية".



واستمع الوزير والكادر المتقدم في وزارة التعليم "للأسئلة المطروحة من قبل النواب حول موضوع الاستضافة ، متعهدًا بطرحها على هيئة الرأي وحسمها ايجاباً بحضور السيد النائب الاول مطلع الاسبوع المقبل".