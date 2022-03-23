'الناتو': سننشر مزيدا من القوات في الشرق الاوروبي

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي أن "الحلف سيصادق خلال القمة التي تعقد غدا الخميس، على 4 كتائب قتالية لنشرها في الدول الشرقية الأوروبية".

و شدد على أن "ما وصفه بالـ "غزو الروسي لأوكرانيا مروع وقاس ، وقد أدى إلى معاناة انسانية مرعبة ومؤلمة".



و أكد ستولتنبرغ أن "دول الحلف عازمة على دعم أوكرانيا"، لكنه لفت في الوقت عينه إلى "وجود مسؤولية قسوى توجب عدم تصعيد الحرب، وتوسيعها لتصبح حربا بين الناتو وروسيا"، موضحا أن "ضم كييف للحلف ليس مطروحا الآن، لكن دعمها أولوية".