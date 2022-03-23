بحضور قرينة سيادته .. الرئيس السيسي يوجه رسالة للشعب المصري

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حالة النجاح التي شهدتها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية؛ لعبت السيدات فيه دورًا أساسيًا، بما قدمنه من عطاء كبير، مردفًا: حالة النجاح التي تحققت خلال الخمس سنوات الماضية، حتى أثناء قسوة الإرهاب والتضحيات التي قُدمت.. نعم هناك آباء، ولكن الأم والبنت والزوجة، هن الجناح الرحيم وتألمن أكثر.. وعطاؤهن كبير.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته منذ قليل، باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022: متعتبرونيش مسؤول كبير.. بتكلم بجد.. أنا واحد من الناس والمجتمع.. بسمع وبشوف الست بتعمل إيه زي كل بيت من بيوتنا، وأجد في الآخر؛ الست التي تحمل النسبة غالبة، وتلك حالة وليست استثناء، لو جبت ألف ست وألف مشكلة في ألف بيت.. نسبة كبيرة منهم بتعطي وتضحي وتساهم، بأكثر من 80 %، وما يتبقى من استثناء لا يُحسب.. اللي عايز يشكرني، وقد يرى أني فعلت أمر طيب.. يخلي باله من مصر، والله يعلم ما في نفسي.. إننا نحافظ على الوطن وعلى حياة 100 مليون في أمان وسلام، ولا يؤذى منهم أحد في ظل تلك الحالة الموجودة في العالم.

الأمهات المثاليات لعام 2022 في مصر

في وقت سابق، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، والتي جاءت كالتالي: سهير عبد السلام علي محمد - الأولى على محافظة المنوفية، ميرفت عويضه ميخائيل عويضه - الأولى على محافظة بورسعيد، فاطمة إسماعيل محمد الصيفي - الأولى على محافظة البحيرة، رباب عبد الحي عوض عبد الحافظ - الأولى على محافظة كفر الشيخ، نجلاء محمد الخضري - الأولى على محافظة القاهرة، هناء محمد عبد العزيز بسيوني - الأولى على محافظة الغربية، أميمة محمد محمد الخواص - الأولى على محافظة الإسماعيلية، عليه عبد الهادي أبو الليل عبد الرحمن - الأولى على محافظة أسيوط، هدى محمد علي يونس - الأولى على محافظة الجيزة، وصفاء أحمد صابر حفني - الأولى على محافظة الأقصر.