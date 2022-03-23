شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب": الدولة تمتلك بنية رياضية تؤهلها لاستضافة كبرى البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تمتلك بنية رياضية تؤهلها لاستضافة بطولات دولية، لم تستطع دول كبرى استضافتها وقت جائحة كورونا، مؤكدا أن مصر استضافت بطولات عالمية كبيرة مثل بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى كانت بمثابة إعجاز مصرى أبهر العالم كله، موجها الشكر لرئيس اتحاد الخماسي الحديث الذي أدمج الرياضة بالعلم، وذلك من خلال استضافة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لبطولة العالم للأسكواش.

جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الصحفى، الذى أقيم أمس الثلاثاء، بالجامعة الأمريكية للإعلان عن انطلاق كأس العالم للخماسي الحديث، بحضور وزير الشباب، ورئيس الاتحاد المصرى للعبة.

وأشار إلى أن التكامل بين الرياضة والعلم والتمويل والتشريع هم الأقدر علي ظهور أبطال على المستوى الدولى وحصد مراكز بطولات تليق باسم ومكانة الدولة المصرية، متابعا:" نفخر فى مجال التشريع أننا لدينا أبطال أولمبيين في لجنة الشباب والرياضة، منهم أحد أبطال الخماسي الحديث وهى النائبة أيه مدني والبطلة الأولمبية هاديه حسني بطلة كرة الريشة، موجها الشكر للدولة المصرية علي دعمها للرياضة والرياضيين، قائلا :"شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسخر للرياضة المصرية كل الإمكانات للوصول بأبطالنا ورياضتنا إلى مكانة تستحقها مصر".

وتستضيف الجامعة الأمريكية البطولة خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجارى.