شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية لوفد "مشروعات النواب": الدولة تولى التنمية المستدامة اهتماما خاصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إن الدولة تولى التنمية المستدامة اهتماما خاصا والمحافظة تعمل على توطين أهداف خطة التنمية ومنها النمو الاقتصادي والعمل اللائق والذي يتم قياسه من خلال 3 مؤشرات وهى (نسبة البطالة في الذكور، نسبة البطالة في الإناث وتمكين المرأة اقتصاديا ومشاركتها في العمل) حيث تحتاج المحافظة إلى بذل جهد كبير لتوفير فرص العمل.

ورحب المحافظ بوفد لجنة المشروعات بمجلس النواب، وممثلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقدما الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما يقوم به من جهود مستمرة من أجل توفير كافة سبل العيش الكريمة للمواطنين، ومنها توفير فرص العمل الجديدة.

وأوضح محافظ الغربية خلال لقائه الوفد البرلمانى، أنه تم وضع خطة عمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المحاور، وخاصة محور النمو الاقتصادى، من خلال التعاون بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو الأهلية أو القطاع الخاص، وسيتم رفع هذه التوصيات إلى الجهات المعنية، لأنها تحتاج إلى تكاتف مؤسسات الدولة بأكملها، قائلا:" المحافظة مليئة بالمواهب والمهارات وخاصة الفنية والتي تحتاج إلى وضع خطط وبرامج مكثفة للاستفادة منها سواء بهدف تنفيذ المشروعات الحرفية أو في أثقال مهارات الشباب للاستفادة منها.

وشرح المحافظ ما قامت به المحافظة في محور التمكين الاقتصادي خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قائلا: "تم تدريب 169 ألف مواطن من أهالي زفتي ساهمت في توفير ٧٩١٦ فرصة عمل إلى جانب 69 ألف و966 فرصة عمل تم توفيرها خارج المبادرة على مدار توليه المسئولية في الغربية"، مطالبا أعضاء مجلس النواب بدعم الصناعات الحرفية التي تشتهر بها المحافظة مع حتمية وضع آلية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من أجل الحفاظ على تلك الحرف اليدوية.