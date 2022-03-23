مصر توقع اتفاقية مع "الصحة العالمية" لتقييم منظومة التأمين الصحي الشامل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اتفاقية جديدة مع الدكتورة نعيمة الجاسر، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، للتعاون بحيث تتولى المنظمة تقييم وضع منظومة التأمين الصحي الشامل وتقدم التوصيات اللازمة للارتقاء بها وفقًا لأفضل المعايير الدولية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة أثبتت أهمية وجود الأنظمة الصحية القوية والقادرة على الاستدامة المالية؛ لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، لتخفيف العبء المالى للمرض عن المواطنين.

وأوضح أن ذلك يأتي على نحو يُسهم في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم؛ بما يُقلل من حدة الآثار السلبية للأزمات الدولية.

وأعرب الوزير عن تقديره لشركاء التنمية الدوليين الداعمين لتطبيق منظومة "التأمين الصحي الشامل" في مصر، موجهًا الشكر إلى منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي على دعمهما المستمر، في مختلف المجالات، خاصة في برامج الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكد حرص الهيئة على التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، بعد نجاح التجربة في بورسعيد، والأقصر، بشهادة المنتفعين وشركاء التنمية الدوليين، وخلال الفترة المقبلة يتم الاستعداد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، وباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، وغيرها.

وقالت الدكتورة نعيمة الجاسر، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هذا الاتفاق يُمثِّل خطوة مهمة في التعاون المستمر مع الحكومة المصرية، معربة عن اعتزازها بأن تكون المنظمة جزءًا من الجهود المبذولة للارتقاء بالنظام الصحي، وضمان توفير حياة كريمة للمصريين.

وأشادت بحجم التطور الكبير الذي تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل منذ عام 2019، وجهود الدولة في توفير اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، وتصنيعها محليًا.

وقالت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن البنك يُراقب عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ويؤكد استعداده الدائم لدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وحضر اللقاء الدكتور جاسر الكريم مسئول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد خليفة المتخصص في اقتصاديات الصحة، والدكتورة أميرة حجازي، مسئول الصحة العامة، وإيرينا پوستولوڤسكا، خبير اقتصادي أول بقطاع الصحة بالبنك الدولي، والدكتور عمرو الشلقاني، خبير أول بالنظم الصحية، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.