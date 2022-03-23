ضربوهم بالرصاص.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل 3 بينهم طفل في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، في القضية رقم 18601 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1890 لسنة 2020 كلي شمال بنها، والتي قُتل بها شخصين وطفل على يد 3 متهمين، بسبب خلافات مالية، بدائرة مركز شرطة الخانكة، بتأجيل الحكم لجلسة 2 يونيو المقبل، لمرافعة دفاع المتهمين ومناقشة شهود الإثبات.

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد حدوث مشاجرة ووجود متوفين بناحية حوض صبيح القلج دائرة المركز، وعلى الفور انتقل رئيس فرع البحث الجنائي إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من المجني عليهما "م.ع.م"، عامل وتوفي إثر إصابته بطلق ناري بالصدر وشقيقه "أ.ع.م"، توفى إثر إصابته بطلق بالجانب الأيمن، وتبين أن وراء الواقعة كل من "أ.ح.ع.م" نجار وشقيقه "ص.ع.م"، نجار بسبب وجود سابقة خلافات مالية بين الطرفين.

وجرى ضبط المتهمين والتحفظ على السلاح الناري المستخدم بالواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات وإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.