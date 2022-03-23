وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا صعدت بأكثر من 10% واقتربت إلى 1350 دولار لكل ألف متر مكعب.
وقبل ذلك أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع.
وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء، إن عددا من الدول الغربية اتخذ قرارات غير شرعية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية، الأمر الذي أظهر تقاعس الغرب في الوفاء بالتزاماته وزعزع الثقة بعملاته.
كذلك أكدت بوتين، أن روسيا ستواصل الالتزام بعقود الغاز المبرمة بين روسيا والدول الأوروبية، لكن تنفيذها سيتم بالروبل الروسي.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الغاز في أوروبا تقفز بأكثر من 10% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.