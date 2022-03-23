الناتو: ضم أوكرانيا للحلف ليس مطروحا لكن دعمها أولوية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 3:50 مساءً

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، إن الحلف سيتشر مزيدا من القوات في الشرق الأوروبي.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن الحلف سيصادق خلال القمة التي تعقد غدا الخميس، على 4 كتائب قتالية لنشرها في الدول الشرقية الأوروبية

كما شدد على أن ما وصفه بالـ “غزو الروسي لأوكرانيا مروع وقاس ، وقد أدى إلى معاناة انسانية مرعبة ومؤلمة.

إلى ذلك، أكد أن دول الحلف عازمة على دعم أوكرانيا، لكنه لفت في الوقت عينه إلى وجود مسؤولية قسوى توجب عدم تصعيد الحرب، وتوسيعها لتصبح حربا بين الناتو وروسيا. وأضاف أن ضم كييف للحلف ليس مطروحا الآن، لكن دعمها أولوية.

وقال ستولتنبرغ : “أتوقع أن نتفق غدا على دعم إضافي لأوكرانيا لمساعدتها وحمايتها من الهجمات البيولوجية والكيميائية”

وأضاف: روسيا يجب أن تتوقف عن تهديداتها النووية وسندافع عن كل حلفائنا والحرب النووية لا منتصر فيها”.

ولفت ستولتنبرغ إلى أن قمة الناتو غدا ستناقش دور الصين في الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن قادة الناتو سيطلبون من الصين أن تكون على مستوى مسؤوليتها وألا تدعم الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأشار إلى أن الصين وفرت دعما سياسيا لروسيا ونشعر بالقلق من إمكانية توفير بيجين دعما ماديا لموسكو.

روسيا تحذر الناتو

جددت روسيا تحذيرها الغرب من إرسال قوات دولية إلى أوكرانيا، وسط استمرار العملية الروسية ضد أوكرانيا لليوم الـ28.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، تعليقا على فكرة إرسال قوات حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا، إن هذا سيكون خطوة متهورة وخطيرة، وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة يصعب إصلاحها.

كما أضاف أن بلاده تجري على الأراضي الأوكرانية “عملية عسكرية وبالتالي، فإن أي تماس محتمل بين القوات الروسية وقوات الناتو يمكن أن يؤدي إلى عواقب يصعب إصلاحها”.