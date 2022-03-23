بوتين: سنبدأ بيع الغاز إلى بلدان غير صديقة بالروبل الروسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 3:28 مساءً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن روسيا ستبدأ بيع الغاز إلى “بلدان غير صديقة” بالروبل، بعد أن أدى تجميد للأصول الروسية فرضته دول أجنبية إلى تدمير الثقة.

وأكد بوتين خلال اجتماع حكومي نقله التلفزيون “قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي”، ووجه بتنفيذ التغييرات في غضون أسبوع.

وأوضح أن روسيا تتخذ هذا الإجراء بعد فرض عقوبات مشددة عليها جراء العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

وأضاف بوتين أن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية.

تحذير روسي

حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء، من أن أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية قد تنهار في حالة فرض عقوبات على الطاقة الروسية، وقال إن زيادة أسعار الطاقة لن تكون متوقعة.

وفي حديثه أمام مجلس النواب الروسي، قال نوفاك أيضا إن فرض حظر على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي تقوده روسيا ويصل إلى ألمانيا يعكس حماقة وعدم تقدير لتوازنات الطاقة وسيؤجج التضخم.