مفاوض أوكراني: المفاوضات مع موسكو “صعبة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 3:08 مساءً

قال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات بين بلاده وروسيا “صعبة” لأن “الجانب الأوكراني لديه مواقف واضحة ومبدئية”.

وأشار إلى أن المفاوضات التي استؤنفت في 14 مارس/آذار تتواصل “بشكل دائم، عبر الانترنت”.

وقبل وقت قصير، اتّهمت موسكو الولايات المتحدة بعرقلة المباحثات “الصعبة” مع كييف والأوكرانيين “بتغيير موقفهم تكرارا”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وفد التفاوض الأوكراني الذي يشارك في المفاوضات مع روسيا لا يمثل وجهة النظر الأوكرانية، بل يعمل وفقا للتوصيات الأمريكية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وصف سابقا محادثات السلام مع روسيا بأنها صعبة وتصادمية في بعض الأحيان، لكنه تحدث في الوقت نفسه عن تقدم بالمحادثات.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الثامن والعشرين على التوالي وتواصل القوات الروسية استهداف البنية التحتية العسكرية التابعة لأوكرانيا فيما تواصل القوات الأوكرانية التصدي لتلك الهجمات وسط دعم عسكري غربي لكييف.

وتشهد الساحة تحركات دولية وإقليمية يائسة تجريها بعض الدول في محاولة لاحتواء الحرب الأوكرانية الروسية لوقف نزيف الدماء والخسائر المالية المتصاعدة.

ورغم إجراء جولات مباحثات بين الجانبين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا، إلا أن الأزمة تراوح مكانها دون أي تقدم يذكر، في ظل أوضاع إنسانية تزداد سوءا مع ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين.