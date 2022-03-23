السياسي الروسي أناتولي تشوبايس يترك منصب الممثل الخاص لبوتين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 2:41 مساءً

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن السياسي الإصلاحي الروسي المخضرم أناتولي تشوبايس ترك منصب الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للعلاقات مع المنظمات الدولية.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تشوبايس غادر البلاد وليس لديه نية للعودة.

و تشوبايس هو أرفع شخصية تتنحى عن منصبها منذ أن بدأت روسيا ما تسميها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

وأناتولي تشوبايس ‏ ويطلق عليه الروس كذلك أسماء كثيرة منها: الحاخام الاقتصادي، والكاوبوي الأمريكي في البراري الروسية، والكاردينال الأشقر.

استنفار أمني وعقوبات قاسية

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

وتواصل القوات الروسية استهداف البنية التحتية العسكرية التابعة لأوكرانيا فيما تواصل القوات الأوكرانية التصدي لتلك الهجمات وسط دعم عسكري غربي لكييف.

في حين فرض الغرب عقوبات قاسية ومؤلمة على الروس، طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب.