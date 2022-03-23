شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من الرئيس الروسي بشأن بيع النفط والغاز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اتخذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرارًا ببيع الغاز والنفط بالروبل الروسي.

وأكد بوتين أن روسيا لن تتعامل بعد الآن بالدولار أو اليورو؛ مشيراً إلى أن الدولار أصبح عملة غير مضمونة، كما أن روسيا لن تستخدم عملات الدول غير الصديقة في مدفوعات الغاز، على حد قوله.

وأصبحت روسيا خلال أسبوعين هي الدولة الأكثر عقوبة في العالم، متجاوزة بذلك كلا من إيران وكوريا الشمالية، وذلك بسبب غزوها للأراضي الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وبلغ مجمل العقوبات المفروضة عليها أكثر من 5530 عقوبة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.