شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الأوكراني: نتوقع انتهاء الحرب مع روسيا نهاية أبريل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مستشار الرئيس الأوكراني، أنه يتوقع انتهاء العمليات العسكرية الكبرى بحلول نهاية أبريل، مؤكدًا أن القوات الروسية أوقفت عملياتها في العديد من الجبهات.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: “أذكى شيء يمكن أن يفعله بوتين الآن هو اتخاذ قرار بإنهاء الصراع، مؤكدًا أن بوتين لاحت له فرص عدة للتخفيف من التصعيد وتسوية الصراع بالمفاوضات”.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن المحادثات مع روسيا صعبة وتشهد صدامات، مؤكدًا أن المفاوضات مع الجانب الروسي صعبة وتشهد صداما أحيانا، مشيرًا إلى أن كييف الخليج 365 العمل من أجل تشجيع روسيا على التحرك نحو السلام.

فيما جدد الكرملين، تأكيده بأن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا، وأنه جرى اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون لمناقشة المفاوضات الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن العملية في أوكرانيا تسير وفق الخطة ولم يعتقد أحد أنها ستستمر ليومين فقط.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وفد التفاوض الأوكراني لم يكن يمثل نظام كييف بل الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على روسيا وسنضمن تنفيذها، وأنها ستتصدى لمحاولة أي دولة مساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات.