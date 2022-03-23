شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشباب الإرهابية تشن هجوماً على مقر الأمم المتحدة في مقديشو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن التلفزيون الرسمي الصومالي اليوم وقوع هجوم استهدف مجمع "هالان" الذي يضم مقر الأمم المتحدة في مقديشو.

وأوضح مصدر أمني أن قوات الأمن تتعامل مع حادث إرهابي على إحدى البوابات الرئيسية لمجمع "هالان" بمقديشو.

وقالت مصادر صحفية صومالية إنه تم إلغاء الرحلات الجوية المحلية والدولية في مطار مقديشو عقب هجوم في المطار كما تصدت قوات الأمن لمحاولة مسلحين اقتحام قاعدة للجيش بالقرب من مطار مقديشو.

يذكر أنّ القوات الصومالية تواصل حرباً منذ سنوات ضد حركة الشباب التي تسيطر على مساحات واسعة في البلاد.