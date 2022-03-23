المفاوض الأوكراني يؤكد أن مفاوضات "صعبة" مع موسكو ومواقفنا "مبدئية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين بلاده وروسيا "صعبة"؛ لأن "الجانب الأوكراني لديه مواقف واضحة ومبدئية".



وأشار إلى أن المفاوضات التي استؤنفت في 14 مارس الجاري تتواصل "بشكل دائم، عبر الإنترنت". وقبل وقت قصير، اتّهمت موسكو الولايات المتحدة بعرقلة المباحثات "الصعبة" مع كييف، واتهمت الأوكرانيين "بتغيير موقفهم مراراً تكراراً".

نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصدرين مطلعين أن المبعوث الروسي لشؤون المناخ أناتولي تشوبايس قد ترك منصبه وغادر البلاد.

وأوضح المصدران أن قراره يأتي على خلفية معارضته للحرب الروسية على أوكرانيا.

ووفقا لبلومبرغ، فإن تشوبايس يصبح بذلك أعلى مسؤول يتخلى عن عمله بسبب الحرب.

وتشوبايس /66 عاما/ واحد من عدد قليل من الاقتصاديين الذين عملوا في حقبة التسعينيات وظلوا في حكومة الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، وحافظوا في الوقت نفسه على علاقات وثيقة مع المسؤولين الغربيين.