السيسي: نأمل في انتهاء الأزمات قريبا حتى لا يرتفع سعر النفط أكثر من ذلك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يأمل في انتهاء الأزمات قريبا حتى لا يرتفع سعر النفط أكثر من ذلك.



وأوضح الرئيس السيسي، خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، أن هناك مشكلة كبيرة نواجهها في سلاسل التوريد بسبب الأزمات الدولية، لكن نجاح مصر يعتبر إنجازا.

وأشار إلى أنه لولا تنفيذ البرنامج الاقتصادي لكان موقف مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية صعبة جدًا.

وأضاف السيسي: "الدول ما بتطلعش لقدام بالأحلام والكلام.. الدول بتطلع لقدام بالجهد والمثابرة".

وتحدث الرئيس المصري عن دور المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، قائلا: "نقاش كتير دائما موجود.. يا تري احنا موجودين والشغل ده.. هل كان له أثار إيجابية ولا كان أثار صعبة.. هقولكم على حاجة.. أحد المشروعات البسيطة جدا.. مشروع قومى لزيادة حجم القدرة على تخزين القمح.. بقي عندنا القدرة على تخزين 5.5 مليون طن قمح.. كان اللى موجود تلت الرقم ده قبل كده.. كان بيعمل ايه.. حطينا فلوس كتير في الموضوع ده.. لقينا تمن اللى بيفقد 20 % من القمح".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: "احنا في مصر نقدر نقول بنتداول ما يقرب من 17 -18 مليون طن.. بنتداول 15 مليون أو 10 مليون طن.. كان فيه منهم 2 مليون طن قمح يفقدوا.. طب دول تمنهم كام ويفقدوا ازاى.. في شون مكشوفة.. وفى مخازن مفتوحة.. ويتعرضوا للفقد.. لما عملنهم وعندنا مخزون القمح 4 شهور".