اليونان تدفع بمقاتلاتها رداً على تحليق قاذفات تركية فوق جزر مأهولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

أفاد الجيش اليوناني بأن قاذفات تركية من طراز إف16- حلقت في أجواء ثلاث جزر يونانية مأهولة بالسكان اليوم الأربعاء، ما دفع القوات اليونانية إلى الدفع بمقاتلاتها رداً على ذلك. ونقلت هيئة الإذاعة اليونانية عن الجيش القول إن الطائرات التركية حلقت أعلى جزر أوناسيس وأركي وليبسي على ارتفاع نحو ستة آلاف متر.



كانت طائرات القوات التركية قد حلقت في الأجواء اليونانية 30 مرة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، وفقاً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، التي تعتبر هذا السلوك انتهاكا لسلامة أراضيها.

وعلى الرغم من أن البلدين عضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلا أن التوترات بين الجارتين غالباً ما تكون شديدة، ويرجع ذلك في الأساس إلى دعمهما للحكومتين المتنافستين في جزيرة قبرص.

كما تدور خلافات بين الجارتين حول تصاريح الشحن في بحر إيجه والسيطرة على الموارد الطبيعية في قاع البحر المتوسط.

ويأتي حادث اليوم الأربعاء رغم محاولات لتهدئة الموقف، كان أحدثها لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في اسطنبول قبل 10 أيام.

واتفق الطرفان على أنهما بحاجة إلى تحسين العلاقات، نظراً للغزو الروسي لأوكرانيا الذي يمر الآن بأسبوعه الرابع.