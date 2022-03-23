أوكرانيا:المرحلة النشطة من الغزو الروسي ستنهار بحلول أبريل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

قال المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش اليوم الأربعاء، إنه يتوقع انتهاء المرحلة النشطة من الغزو الروسي بحلول أبريل، إذ إن التقدم الروسي توقف بالفعل في الكثير من المناطق.



وأضاف أريستوفيتش في تصريحات للتلفزيون المحلي أن روسيا فقدت بالفعل 40 % من قواتها المهاجمة، وقلل من احتمال إقدام روسيا على شن حرب نووية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل مما ورد في تصريحاته.