روسيا تؤكد أن الجندي الأمريكي المسجون بول ويلان خطر على الحراس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وثيقة من مكتب المدعي العام قوله إنه تم وضع بول ويلان وهو جندي أمريكي سابق، في مشاه البحرية الأمريكية، مسجون في روسيا على قائمة المراقبة كنزيل، ينظر إليه على أنه يمثل خطرا على حراس السجن.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن الأمريكي المسجون في روسيا مضرب عن الطعام، طبقا لما ذكرته أسرته.

وقال المحامي إن محكمة موسكو لن تسمع لنداء ويلان بالانتقال إلى أمريكا.

وكانت محكمة روسية قد قضت عام 2020 بسجن الجندي السابق في البحرية الأمريكية، بول ويلان، 16 عاما مع الأعمال الشاقة بتهمة التجسس، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وقد ألقي القبض على ويلان، في فندق بموسكو، وبحوزته وحدة تخزين إلكترونية، يقول مسؤولون أمنيون إنها تحتوي على أسرار دولة.