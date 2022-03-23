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روسيا تؤكد أن الجندي الأمريكي المسجون بول ويلان خطر على الحراس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

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نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وثيقة من مكتب المدعي العام قوله إنه تم وضع بول ويلان وهو جندي أمريكي سابق، في مشاه البحرية الأمريكية، مسجون في روسيا على قائمة المراقبة كنزيل، ينظر إليه على أنه يمثل خطرا على حراس السجن.

 

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن الأمريكي المسجون في روسيا مضرب عن الطعام، طبقا لما ذكرته أسرته.

 

وقال المحامي إن محكمة موسكو لن تسمع لنداء ويلان بالانتقال إلى أمريكا.

 

وكانت محكمة روسية قد قضت عام 2020 بسجن الجندي السابق في البحرية الأمريكية، بول ويلان، 16 عاما مع الأعمال الشاقة بتهمة التجسس، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

 

وقد ألقي القبض على ويلان، في فندق بموسكو، وبحوزته وحدة تخزين إلكترونية، يقول مسؤولون أمنيون إنها تحتوي على أسرار دولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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