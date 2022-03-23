قوات الأمن الصومالية تتعامل مع "حادث إرهابي" في معسكر للجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

قال التلفزيون الرسمي الصومالي إن قوات الأمن في البلاد تتعامل مع "حادث إرهابي" على بوابات معسكر للجيش في العاصمة مقديشو.



وقال التلفزيون الوطني الصومالي عبر حسابه على تويتر "قوات الأمن تتعامل مع حادث إرهابي على إحدى البوابات الرئيسية لمجمع هالان بمقديشو وقال مسؤولون لوسائل إعلام رسمية إن الشرطة ستوضح تفاصيل خلال وقت قصير.