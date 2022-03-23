شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "صحة النواب" يتفقد وحدة طب أسرة الشيخ موسى فى منطقة الكرنك بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مركز طبي الشيخ موسي في منطقة الكرنك بمحافظة الأقصر.

واستقبل الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعايه الصحية ومساعد وزير الصحة، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل، الوفد البرلماني، وقام الدكتور أحمد حماد مدير الرعاية الأساسية، بفرع الهيئة العامة بمحافظة الأقصر، بتقديم شرح وافي للوفد البرلماني عن سير أعمال المركز الطبي بالشيخ موسي بمنطقة الكرنك والخدمة المقدمة للمواطنين .

كما قام الوفد البرلماني بالاطلاع علي كيفية الحجز وموعد الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة، والاطلاع علي السيستم الإلكتروني للحجز والكشف، وقام وكيل اللجنة الدكتور محمد الوحش، باستخدامه للاطمئنان علي سير أعمال الوحدة .

كما قام الوفد البرلماني بالحديث مع المواطنين داخل مركز طبي الشيخ موسي لمعرفة مدي جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وطالب الوفد بتوفير مصاعد "أسانسيرات" لتسهيل حركة المواطنين بين طوابق مبني المركز الطبي الذي يتكون من 3 طوابق.