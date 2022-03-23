شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب": قانون المشروعات الصغيرة يضم منحا وحوافز ضريبية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قطاع المشروعات الصغيرة يبدأ من أصغر مشروع من معه تروسيكل وحتى من يمتلك مشروع يحقق أرباحا 200 مليون جنيه سنويا، وهو عدد كبير وكل هذا يخضع لقانون 152 لسنة 2020.

وتابع خلال اجتماع وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب مع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي:" قانون المشروعات الصغيرة المكون من 109يضم مزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة ويمنح الترخيص المؤقت لمدة 5 سنوات حتي تقنين الأوضاع، ويمكن أن تتوسع في المشروع، لافتا إلى أن اي شخص لدية مشروع صغير ومتوسط يتمتع بمزايا ومنح وحوافر ضريبية كبيرة ومن السهل تقنين وضعه ونعمل في ذلك مع كافة الجهات موضحا أنه سيتم فتح ٦ مراكز لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ب٦ جامعات خلال الفترة المقبلة لدعم ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات.

ويلتقي وفد مشروعات النواب بمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الان ومستثمري المنطقة الصناعية لحل المشكلات التي تواجهم ومنح رخص توفيق الأوضاع .

وكان وفد من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، يضم النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنه، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنه ، و مصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية قد بدأ زيارة ميدانية اليوم الي محافظة الغربية.