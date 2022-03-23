"التخطيط": الوضع الاقتصادى يواجه تحديات كبيرة وبدون الإصلاح لكان الوضع أشد خطورة

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القاهرة - سامية سيد - - نائب وزير التخطيط: إطلاق مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات لجذب الاستثمارت

- السجيني : لولا حياة كريمة ما تمت الإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض الواقع

طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة شرح الإنجازات للمواطنين بشكل لا مركزي، قائلا: "المواطن قد لا يتابع وسائل الإعلام ولكن لابد أن ننقل له الصورة بما تحقق على أرض الواقع".

وأضاف السجيني: "لولا حياة كريمة ما تمت الإنجازات على أرض الواقع مضيفا " نرفض التعدي على الأراضي الزراعية، ولابد من المشاركة في توعية المواطنين".

من جانبه قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "ناقشنا خطة الدولة للعام القادم في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا"، لافتا إلي أن التخطيط مع وزارات المالية والتخطيط في مجالات التنمية.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب: "لا شك أن الوضع الاقتصادي يواجه تحديات كبيرة، وبدون الإصلاح الاقتصادي لكان الوضع أشد خطورة، ولا شك أننا واجهنا ظروف عالمية مثل وباء فيروس كورونا وبعدها الحروب الروسية الأوكرانية".

وقال كمالي: "الحكومة منتبهة لهذا الموضوع ولا ننتظر حتى حدوث الأثار السلبية ونتخذ إجراءات وقائية وسريعة لمواجهة التحديات والجميع يتابع ارتفاع الأسعار، ونعلم أن هذا وضع استثنائى وبعدها تنخفض الأسعار، والدولة تتبع سياسات نقدية رشيدة وحكيمة ومنها رفع الفائدة وخفض معدلات التضخم بالإضافة إلى التصدى لجشع التجار والمستقلين.

وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

أنه يتم ربط التخطيط بما يتحقق على أرض الواقع ويتم دعم ذلك بإطار تشريعي، مشيرا في هذا السياق إلى صدور قانون التخطيط الموحد، والذي يحقق الاتساق والترابط بين المخططات الاستراتيجية والمخططات التنموية للدولة المصرية.

وقال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "في وزارة التخطيط معنيين بالخطة متوسطة الأمد وطويلة الأمد والبيانات الخاصة بالمشروعات وإطلاق المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة، ونهتم أيضاً بوجود قاعدة بيانات كاملة للمشروعات واهتمام بالتنمية على مستوى المحافظات".

ولفت نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التنسيق مع وزارة للتنمية المحلية والوزارات المعنية لمواجهة الفجوات التمويلية والتنموية بالمحافظات،

مستطردا: "تم تعديل وتطوير توزيع الاستثمارات في المحافظات ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع عبر التقارير الرامية لمتابعة ما تم إنجازه على الأرض موثق بالصور ".

وأضاف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "وزارة التخطيط والحكومة تؤمن بأهمية التنمية على الأرض وانعكاسها على المواطن، ونحن فخورين بمشروع حياة كريمة وهذا المشروع العملاق يساهم في تحقيق التنمية الحقيقة بالمحافظة.

وقال نائب وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية: "نتعامل بمنطق المكاشفة ووضوح للمشكلات"، مؤكدا على حرص الحكومة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحقيقية وتحقيق الأهداف التي تسعى لها الدولة المصرية ورصد الفجوات التنموية بالتنسيق مع المحافظات.

وكشف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن قرب إطلاق مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات، مؤكدا على أهمية تحقيق تنافس حقيقي بين المحافظات لجذب الاستثمارات، وهذا يؤدي لوجود تنافس إيجابي بين المحافظين لتحقيق التنافس بين المحافظات، ونهتم بالتخطيط وتقارير أهداف للتنمية المستدامة التي تفيد متخذي القرار .