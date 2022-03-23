شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "صحة النواب" يتفقد مستشفى الكرنك الدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الوفد البرلمانى من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنة و الدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والنائب الدكتور محمد العماري، مستشفي الكرنك الدولي .

وقام الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للرعاية الطبية، بعرض شرح وافي لأعضاء لجنة الصحة حول أعمال تطوير مستشفي الكرنك التي تحتوي علي مبنيين رئيسيين تشمل العيادات الخارجية وتحتوي علي 6 غرف عمليات و 66 سريرا داخليا، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من تطوير مبني واحد فقط ويحتوي علي أقسام الطواريء والكلي والعنايات .

وطالب النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بتحديد سقف زمني للانتهاء من أعمال تطوير المستشفي لنقل الخدمة وعودتها بعد التطوير، كما قام بالمتابعة والاطلاع علي سيستم تسجيل المواطنين، وقد أعلن الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للرعاية الطبية عن موعد انتهاء تسجيل كافه مستشفيات الأقصر ودخولها التأمين الصحي الشامل فى ديسمبر بنهاية العام الجاري .

وأعلن وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب عن تجديد زيارة ميدانية أخري للوقوف علي الانتهاء من كافة أعمال تطوير المستشفيات في محافظة الأقصر بعد ٩ أشهر .