شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب" يطالب بالتنسيق لاستبدال أراضى النفع العام لبديل عينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتنسيق بين وزارات الإسكان والتخطيط والتنمية المحلية لاستبدال أراضي النفع العام إلي بديل عيني بدلا من التعويض المادي .

وتابع السجينى خلال اجتماع اللجنة اليوم: "يجب التنسيق بين الوزارات المعنية بما يحقق مصالح كافة الأطراف مأخذ الاعتبار وتشترك فيه الحكومة".

وعلق رئيس لجنة الإدارة المحلية على بعض المشكلات، قائلا: "التنفيذيين من كتر ما بيشوفوا من مشاكل اعتادوا عليها.. المواطن ممكن ميعرفش ياخد رخصة لتوكتوك أو ترخيص مباني لبيت أو ورشة أو مزرعة، ولازم نقول لكم الناس مضايقة من إيه".

وأضاف: اللجنة تجوب المحافظات كلها، ونرى الكثير من المشاكل خاصة من هيئة التنمية الصناعية، والمحافظين دائما يشتكون من هذه الهيئة، مشيرا إلى أن اللجنة لم يتقدم لها أى شكوى خاصة بالاستثمار، ولكن الجميع من محافظين ونواب لديهم تحفظات لدى هيئة التنمية الصناعية.

وطالب السجينى بالانتهاء من المخطط الاستراتيجي وأثره فى التوقيت المخطط له، قائلا: لابد من محاسبة من لا يعمل و لا و لا مجال للمجاملة ومفيش حد فوق المسائلة بل يخضع لها".

وتناقش لجنة الإدارة المحلية المخططات الاستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة ، فضلاً عن متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحديد المسئوليات لإعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدف منها ، وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضارى ، وما له من آثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية .