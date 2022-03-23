حنفى جبالى يلتقى رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، فى إطار لقاءاته التي يعقدها على هامش المشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلمانى الدولى والمُنعقدة فى إندونيسيا.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تقديره التام للزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، مُشدداً على ضرورة العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين، بما يتناسب مع امكانياتهما ويُحقق مصلحتهما المُشتركة.

واشار رئيس النواب إلي ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، خاصة على صعيد تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية.

من جانبه، ثمن بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية التنامي الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، مُشيراً إلى زيارته الأخيرة لمصر في أكتوبر الماضي، والتي حملت في طياتها تنامياً في العلاقات العلاقات البرلمانية المصرية الكورية.

جدير بالذكر، أن الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة برلمانية عالمية تم إنشائها منذ عام 1889 وتمثلت أهدافها في تشجيع الحكم الديموقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب ونشر السلام والديموقراطية وحقوق الانسان وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار البرلماني العالمي.

وتُعقد أعمال الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي مرتين سنوياً وتتصدى اجتماعات الجمعية للعديد من القضايا العالمية من خلال أجهزة الاتحاد ولجانه الدائمة، وتلعب الشعبة البرلمانية المصرية دوراً بارزاً في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والاسلامية بالاتحاد وذلك بغرض الانخراط البناء والمُكثف مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية اتساقاً مع الدور المصري البارز إقليمياً وعالمياً بجناحيه البرلماني والحكومي.



