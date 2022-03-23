شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد "صحة النواب" يتفقد أعمال تطوير مجمع الأقصر الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسه النائب للدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، والدكتور محمود حمدي أبو الخير وكيل اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والنائب الدكتور محمد العماري، أعمال تطوير مجمع الأقصر الدولي.

واستقبل الدكتور محمد عبد الباسط مدير المستشفي الوفد البرلماني، وشرح للوفد خطة أعمال تطوير مجمع الأقصر الدولي ومدي جاهزيته لاستقبال المرضي.

وتفقد الوفد البرلماني وحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية ووحدة طب الأسرة، واطلع الوفد علي آخر مستجدات الأعمال الطبية وميكنتها لتسهيل تسجيل الرعاية الصحية للمواطنين في المجمع الطبي .

وتفقد الوفد المباني الطبية للمجمع، وكذلك أعمال التطوير في كافة الأقسام وكذلك قسم الطواري الذي سيستقبل المواطنين بعد الانتهاء منه خلال شهرين.

كما تفقد الوفد أقسام الرعاية للوقوف علي مدي جوده الأسرة والأجهزة الطبية داخل وحدات الرعاية والعناية.