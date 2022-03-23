شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: لا نستطيع دفن الموتى بسبب شدة القتال واستمرار القصف الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن القتال يشتد في بعض المناطق لدرجة أن الناس لا يتمكنون من دفن موتاهم.

وأوضح أن ملايين المواطنين اضطروا للنزوح من مناطقهم بسبب الحرب الروسية، مؤكدًا أن روسيا استخدمت آلاف القنابل ضد بلاده ودمرت عشرات المدن الأوكرانية.

وأضاف زيلنسكي أن أوكرانيا تحتاج للمساعدة بالضغط بقوة على روسيا لفرض السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن بلاده تريد توفير الأمن للأطفال ومجلس الأمن والقوانين الدولية لم يستطيعا حمايتها.

وأشار إلى أن روسيا شنت حربا متوحشة على أوكرانيا وهي حرب تهدد أوروبا كلها، وأن الجيش الوطني يدافع عن أرضه ببسالة ضد ثاني أقوى دولة في العالم عسكريًا، مؤكدًا أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكلفها كثيرًا.

وأكد أن المحطة النووية في تشيرنوبل تحت الاحتلال الروسي، كما يوجد تهديد أيضا للمحطة النووية في زابوروجيا.

فيما كشف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، أن الجيش الروسي خسر خلال الهجمات الأخيرة نحو 400 فرد وكميات عتاد كبيرة، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي يحشد جنوده باتجاه إيزيوم والقوات تمنعه من التقدم.